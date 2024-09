Piazzale Loreto, 80 anni dopo: un seminario per non dimenticare la strage nazifascista che segnò Milano

Venerdì 20 settembre, la Casa della Memoria di Milano si trasforma in un luogo di riflessione collettiva, dedicato a uno degli episodi più tragici della storia italiana: la strage nazifascista di Piazzale Loreto. A 80 anni dall'eccidio, un seminario di alto valore storico e culturale, intitolato "La voce del silenzio dei Quindici Martiri", riunisce storici e accademici per ripercorrere quei giorni di orrore e violenza, e per riaffermare l'importanza della memoria. Un evento imperdibile che ci spinge a riflettere sul valore della libertà e dei diritti umani, ieri come oggi.

Podcast per non dimenticare: le voci dei martiri di Piazzale Loreto

In occasione del seminario, la Fondazione Diritti Umani presenterà un nuovo podcast, "Piazzale Loreto, 10 agosto 1944: la vendetta dei nazifascisti", per dare voce ai 15 martiri caduti quel giorno. Questo progetto audio, disponibile anche sul sito del Comune di Milano, rinnova il ricordo di una ferita ancora viva per la città, facendo rivivere le testimonianze e i fatti di quel tragico evento. Un atto di memoria collettiva che si intreccia con la recente intitolazione dello slargo attorno al monumento ai martiri, simbolo indelebile di resistenza e dignità.