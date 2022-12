Picchia due coetanee e si fa filmare: segnalata una 13enne di Lodi

I carabinieri di Lodi hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano una tredicenne residente in Lodi per percosse e lesione nei confronti di due coetanee. Le contestano due episodi, ritenuti prove di forza. ll primo avvenuto il 4 agosto e il secondo il 3 settembre scorso. Le due vittime sono state aggredite con un semplice pretesto, in agosto fuori da un fast food e a settembre in un giardino pubblico di Lodi. Le ragazzini sono state insultate e minacciate e successivamente picchiate. Parte degli episodi è stato ripreso da amici che accompagnavano la picchiatrice da lei stessa sui social, come a vantarsi.