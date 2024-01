Picchia moglie e figlia di 7 anni per avere i soldi per l'alcol, arrestato

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione un 48enne in un'abitazione alla periferia del capoluogo meneghino. L'uomo ha picchiato la moglie e la figlia di sette anni perchè pretendeva di avere soldi per l'acquisto di alcol.

L'arrivo dei soccorsi

All'arrivo degli agenti, l'uomo era in evidente stato di ebbrezza e si è scagliato anche contro di loro. La donna e la bambina sono state portate in ospedale con una prognosi di sette giorni.