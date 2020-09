Picchiarono e rapinarono invalido a Milano, arrestati 4 ragazzi

Quattro giovani sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato un invalido. L'episodio si e' consumato nei pressi di via Rubattino a Milano, lo scorso 13 agosto. La vittima, mentre rincasava con la propria bici attorno alle 22, e' stata avvicinata da 4 ragazzi ubriachi. Nonostante l'uomo gli avesse detto di essere disabili, lo hanno colpito prima con un pugno e poi, una volta a terra, lo hanno tempestato di calci. Alla fine gli hanno portato via la bici. La sera stessa la polizia ha individuato 3 dei 4 aggressori, arrestandoli in flagranza. Il quarto e' stato individuato qualche giorno dopo. A tutti sono contestati i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Pochi giorni fa, su richiesta del pm, il gip ha convalidato l'arresto di due degli aggressori.