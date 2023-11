Piccolo, insediato Cda: Marchetti presidente e La Russa per il MiC

Piccolo Teatro di Milano: Marchetti presidente e La Russa per il MiC

Oggi il Consiglio Generale della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa, riunitosi nella Sala Giunta di Palazzo Marino, ha provveduto alla nomina, come previsto dallo Statuto, dei nuovi Membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone designate dai due Soci Fondatori (Comune di Milano e Regione Lombardia), dal Socio Sostenitore (Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi) e, in quanto Teatro d'Europa, dal Ministero della Cultura. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è così composto: Giulia Amato e Piergaetano Marchetti per il Comune di Milano, Emanuela Carcano e Massimiliano Finazzer Flory per la Regione Lombardia, Enrico Brambilla per la Camera di Commercio, Antonino Geronimo La Russa per il MiC.

Piccolo Teatro di Milano, insediato nuovo Cda: in carica fino al 2027

Su designazione del Comune di Milano, Piergaetano Marchetti è stato nominato Presidente della Fondazione. Il Consiglio Generale ha provveduto anche alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente, Luca Marchioro (MiC), i Revisori Effettivi Alessandro Cafarelli (Comune di Milano) e Martino Bruno Gola (Regione Lombardia). Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, oggi insediati, dureranno in carica quattro anni, fino al 16 novembre 2027.