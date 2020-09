Piccolo Teatro, si riapre la pista che porta a Longhi

Sembra essere stata individuata una strada per individuare il nuovo direttore del Piccolo Teatro ed uscire dallo stallo di questi mesi. Il consiglio di amministrazione presieduto da Salvatore Carrubba ha infatti deciso di tornare a sondare la disponibilità di Claudio Longhi, oggi alla guida di Ert, Emilia Romagna Teatro. Longhi aveva già declinato la proposta lo scorso luglio per ragioni personali, ma oggi l'orientamento potrebbe essere cambiato. A fine luglio il Cda non giunse a soluzioni anche per la mancanza dei due consiglieri di Regione Lombardia. Nella rosa di nomi papabili figuravano Rosanna Purchia, Antonio Calbi, Filippo Fonsatti e Marco Giorgetti. La prima, già per 30 anni al Piccolo, gradita a Comune e Ministero, il secondo ben visto da Regione. Ma era intervenuto lo stesso sindaco Beppe Sala per invitare ad un ulteriore ripensamento e ad un allargamento della rosa dei candidati.