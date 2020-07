Pier punge, l'altro Pier insegue. La campagna elettorale si accende sui social

A Milano la campagna elettorale è già cominciata e se Beppe Sala non ci sarà, ci saranno loro. Pierfrancesco Maran sfida Salvini (che di certo non si candiderà alle elezioni) con tanto di hashtag (per la sua campagna delle primarie? Chissà): "Salvini a quanto pare non ha il coraggio nemmeno questa volta di sfidarci in prima persona e come da sua abitudine dedica a Milano solo chiacchiere domenicali. Diceva che fare il Sindaco della città dove vive era il suo sogno ma anche questa volta si nasconderà dietro ipotetici manager di facciata che spariranno il giorno dopo la sconfitta. #AvantiMilano2021!". Majorino, che è uno che legge, lo ri-posta e aggiunge: "Ha ragione Pierfrancesco Maran. Ma tanto figurati se quello ha coraggio di sfidare il centrosinistra a Milano". Avanti col minuetto. E martedì prossimo parleremo delle "strutture" sulle quali i due sfidanti possono contare in caso di primarie.

