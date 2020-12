Pierfrancesco Majorino, la band neofascista e quel webinar galeotto

Fa discutere l'articolo comparso su True Politics a firma di Francesco Floris. "Che cosa ci fa un neofascista a braccetto con la “sinistra arcobaleno”? Bisogna chiederlo a “Casa Comune”, l'associazione per i diritti sociali e civili fondata da Pierfrancesco Majorino. Oggi Eurodeputato, fino al 2019 assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano. Giovedì 10 dicembre “Casa Comune”, si legge nell'articolo, ha organizzato una diretta Facebook per discutere della legge sul fine vita. Presenti esponenti italiani e milanesi del movimento per i diritti come Mina Welby, il consigliere del Pd a Palazzo Marino Lamberto Bertolè e l'ex consigliere Daniele Nahum.

Sempre nell'articolo viene riportato che in mezzo a loro ci sarebbe un nome che sembrerebbe fare a pugni con lo spirito della giornata: Marco Venturino, Direttore di Anestesia e Rianimazione dell'Istituto Oncologico Europeo di Milano. È anche uno scrittore apprezzato e musicista-cantante con simpatie politiche un po' particolari. Venturino era infatti il front man della band “Compagnia dell'Anello”, un gruppo cult della musica alternativa di estrema destra che raggiunge l'apice con l'album “Concerto del Ventennale”, disco inciso live nel dicembre del 1997 con 40 tracce. Suonate venti a testa con la band “Amici del Vento”. Anche loro noti nel panorama della musica di estrema destra.

LEGGI QUI L'ARTICOLO COMPLETO