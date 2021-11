Pierfrancesco Maran, chi è il super votato assessore alla Casa di Milano?

Nato a Milano nel 1980, Pierfrancesco Maran è uno dei politici milanesi più apprezzati, tant'è vero che nelle ultime elezioni amministrative ha ottenuto oltre 9000 preferenze diventando così non solo il candidato più votato a Milano, ma anche in Italia.

Dopo il diploca conseguito al liceo scientifico Volta, si laurea in Scienze Politiche alla Statale e inizia l'attività di consulente aziendale. La politica però è sempre stata una passio per Maran. Qualche mese prima della maturità liceale, è infatti eletto Consigliere della Zona 3 di Milano per due mandati.

Maran, l'ingresso a Palazzo Marino

Il suo ingresso a Palazzo Marino risale al 2006, quando diventa Consigliere Comunale. Durante il mandato è membro della Commissione mobilità e ambiente del Comune di Milano.

Nelle elezioni del 2011, quelle che incoronano nuovo sindaco di Milano Giuliano Pisapia, Maran è il secondo candidato più votato del Partito Democratico e diventa l’assessore con delega alla Mobilità, Ambiente, Acqua pubblica, Energia e Metropolitane.

I traguardi ottenuti come assessore di Pisapia

Tra i provvedimenti realizzati durante il suo primo mandato, l'introduzione di Area C, la conclusione dei lavori per la metropolitana M5 e l'avvio di quelli per la linea M4, lo sviluppo del bike e car sharing, il raddoppio delle isole pedonali, la crescita della raccolta differenziata del 50%, la sostituzione dell’illuminazione pubblica al 100% a led.

La conferma in Giunta con Sala

Nelle elezioni comunali di Milano del 2016, quelle che decretano Giuseppe Sala sindaco, è di nuovo il secondo più votato e viene confermato assessore con deleghe a Urbanistica, Verde e Agricoltura.

Nel mandato 2016-2021 si occupa principalmente della rigenerazione degli Scali Ferroviari, della realizzazione di nuovi parchi e di una piazza nuova o riqualificata per ogni quartiere, di nuove aree gioco per i bambini, di cui una accessibile in ogni Municipio anche a chi ha disabilità, del nuovo Piano del Governo del Territorio che prevede che metà delle risorse generate da interventi nel centro città venga destinata ai quartieri meno centrali, e - durante la pandemia - della concessione gratuita dello spazio pubblico per consentire ai bar, ai ristoranti e alle attività ricreative di accogliere clienti all’aperto grazie ai tavolini. Un provvidimento che è stato un successo.

Dall'Urbanistica alla Casa nel Sala bis

Nel 2021 si ricandida come capolista del Partito Democratico. Al trionfo di Giuseppe Sala, eletto sindaco per la seconda volta, Maran associa il suo personale trionfo: più di 9 mila preferenze. Sala gli affida un ambito molto delicato nominandolo assessore a Casa e Piano Quartieri. Tema, quello della casa, molto caro a Maran, che considera strategico per lo sviluppo equo della città anche alla luce del post pandemia che ha generato non pochi problemi alle classi sociali più fragili.

La vita privata

Pierfrancesco Maran è sposato e ha un figlio che porta il cognome suo e della moglie.