Pinton (Seingim): “Le società d’ingegneria cruciali per il nuovo nucleare”

“Siamo una società d’ingegneria multidisciplinare specializzata nella produzione di impiantistica sia nel settore civile che in quello industriale che, per noi, significa generazione di energia, oil and gas, petrolchimica”, afferma Fabio Pinton, Amministratore Delegato di Seingim, intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano. “A nostro avviso le società di ingegneria possono e devono giocare un ruolo nel dibattito sul nuovo nucleare italiano di cui si parla, spesso focalizzato su grandi scelte strategiche a cui dovranno essere trasversali i processi operativi di cui anche le società di ingegneria saranno partecipi”, ha aggiunto Pinton.

Il panel “Il nucleare italiano tra sostenibilità e innovazione”

Pinton è stato tra i relatori della tavola rotonda “Il Nucleare Italiano tra Sostenibilità e Innovazione” introdotta dall’intervento del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e proseguita con Alessandro Spada, Presidente Assolombarda; Roberto Adinolfi, Vice Presidente Associazione Italiana Nucleare; Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato Sogin; Luca Mastrantonio, Head of Innovation Nuclear Enel; Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison; Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM, e, in chiusura, Luca Squeri, Deputato, Segretario della X Commissione presso la Camera dei Deputati.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre presso Triennale Milano di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete.

Italia, cosa dai al mondo? è stato il titolo di questa XXIV edizione che è coincisa con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere.