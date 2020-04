Pio Albergo Trivulzio, prime audizioni: velate minacce e mascherine in ritardo

Sono iniziate alcune delle audizioni previste oggi di medici, infermieri e parenti delle persone decedute nell'ambito dell'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio condotta dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi. Le persone informate sui fatti vengono sentite in videoconferenza. L'indagine ipotizza i reati di omicidio colposo ed epidemia colposa in relazione a presunte lacune nei protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio del coronavirus. Da inizio marzo a poco prima di Pasqua sono 200 le persone che hanno perso la vita nella storica casa di riposo milanese, molto con sintomi da coronavirus. Solo in alcuni casi l'infeezione e' stata accertata dai tamponi che sono iniziati negli ultimi giorni.

"Ci minacciavano se usavamo le mascherine, non dovevamo spaventare i pazienti", dicono alcuni infermieri e operatori. Secondo l'ANSA, stando ai racconti dei lavoratori e ad una lettera di diffida che era stata inviata dai sindacati Cisl-Cgil ai vertici della struttura (tra cui il dg Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia e omicidio colposi) gli operatori avrebbero ricevuto le mascherine per proteggere loro stessi e gli anziani ospiti oltre un mese dopo lo scoppio dell'epidemia in Lombardia, il 23 marzo scorso. E gli stessi sindacati avevano parlato delle "velate minacce" agli operatori. Anche tra lo stesso personale del Trivulzio, pero', in questi giorni sono volate accuse incrociate tra chi difende i vertici e chi li accusa, come hanno fatto molti familiari degli anziani con le loro denunce. Sempre in base a quanto riferito dall'ANSA, il Trivulzio in un documento scrive che gia' "dal 22 febbraio" inizio' a isolare i pazienti con sintomi, anche se non poteva fare tamponi perche' riservati solo "agli ospedali", e che ha sempre fornito le mascherine pur nelle difficolta' di "approvvigionamento". Nel frattempo, si indaga anche sul ricovero di pazienti con polmoniti gia' da gennaio nel reparto di degenza geriatrica 'Pringe' del Pat, altro fattore che potrebbe aver alimentato i contagi, oltre che sui noti trasferimenti di pazienti Covid nelle altre Rsa sulla base delle delibera regionale dell'8 marzo. Il Trivulzio fece da centrale di smistamento di quei malati, un "servizio", si legge in un documento del 14 marzo, che svolgeva per conto della "Unita' di crisi di Regione Lombardia".

"Stanno continuando a trasferire i pazienti da un reparto all'altro, senza aver fatto nemmeno i tamponi, lo fanno la sera di nascosto, gli anziani continuano a morire, la situazione non e' migliorata". E' il racconto all'ANSA di un'operatrice sociosanitaria che da "31 anni" lavora al Pio Albergo Trivulzio di Milano. "La prima mascherina nel mio reparto si e' vista il 22 marzo", ha aggiunto, spiegando che lei "il 12 marzo chiese di averne una, ma a me come ad altre colleghe che le avevano portate da casa venne intimato dalla caposala di non usarle". Sempre secondo quanto riportato dall'ANSA, questo "trasferimento di pazienti, che dovrebbero rimanere isolati dove sono, da reparto a reparto, senza tamponi", stando al racconto dell'operatrice (e' in corso la raccolta di testimonianze da parte degli investigatori nell'inchiesta), "e' avvenuto anche venerdi' scorso, di sera, quando ci sono solo i turnisti". L'operatrice ha raccontato di aver chiesto la prima volta alla caposala di avere una mascherina "il 12 marzo, ma lei si e' infuriata, io le ho detto che non potevo lavorare a contatto con gli ospiti senza, perche' avrei potuto portare anche io il virus a loro, ma mi e' stato detto che cosi' facendo avrei tolto una mascherina a chi davvero doveva usarla". E ancora: "per spaventarmi mi ha anche detto che avrebbe segnalato la cosa al direttore generale". Sempre stando al suo racconto, "hanno iniziato a misurare la temperatura ai dipendenti solo a fine marzo, c'era un termometro per reparto, io me lo portavo da casa". La donna ha spiegato che sia gli operatori che gli infermieri si erano accorti "che stavano nascondendo la gravita' della situazione, noi capivamo che quelle non erano polmoniti normali, nel mio reparto il primo paziente per questa polmonite e' morto il primo febbraio, poi piano piano si sono ammalati altri anziani e anche miei colleghi". Ora lei da poco e' in quarantena, "ci dovro' rimanere fino a meta' maggio, ho dei sintomi, una mia collega da venerdi' e' in rianimazione". Nei raparti, ha spiegato ancora, "hanno anche ridotto il personale, ora ci si trova anche da soli la notte con 18-19 ospiti, racconto queste cose perche' voglio che vengano salvate le vite degli ospiti rimasti e dei miei colleghi".

Nel frattempo si apprende che è in corso un'ispezione dei carabinieri del Nas all'Istituto Frisia di Merate (Lecco), residenza per anziani che fa capo al Pio Albergo Trivulzio di Milano. Da quanto si e' appreso, i militari stanno acquisendo documentazione. Oggi proseguono anche i controlli, come avvenuto nei giorni scorsi, del Nucleo antisofisticazione e sanita' di Milano, in Rsa di diverse province lombarde. Vanno infatti avanti col ritmo di 10 al giorno le ispezioni nelle Rsa lombarde per verificare l'operato durante l'emergenza coronavirus. I carabinieri dei Nas - guidati dal tenente colonnello Salvatore Pignatelli - stanno passando al setaccio tutta la documentazione che riguarda le direttive impartite dalla Regione e di conseguenza l'organizzazione delle case di cura, dove molti anziani sono morti anche senza ricevere il tampone. Tra le province interessate, oltre a Milano, anche Monza e Varese.