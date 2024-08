Pioltello: la scuola richiuderà per il Ramadan. L'attacco: "Professori fanno propaganda politica"

Pioltello: la scuola chiuderà di nuovo per il Ramadan e il dibattito si riaccende

L’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Pioltello ha deciso di chiudere nuovamente per la fine del Ramadan, confermando una misura adottata anche lo scorso anno. La decisione, presa all'unanimità dal Consiglio d'Istituto nell'ambito dell'autonomia scolastica, ha suscitato un acceso dibattito. La scuola, con un alto numero di studenti di religione musulmana, vedrà quindi un giorno di chiusura per celebrare la festività islamica, come indicato nel calendario pubblicato sul sito della scuola. Questa scelta aveva già scatenato critiche lo scorso anno, e il dibattito si riaccende con la conferma della chiusura anche per quest’anno.

De Corato accusa: “I prof fanno politica”. La sindaca difende: "Valditara venga a trovarci"

Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e ex vice sindaco di Milano, ha sollevato forti critiche contro la decisione dell’istituto di Pioltello di chiudere per il Ramadan. Secondo De Corato, la scelta rappresenta una forma di propaganda politica mascherata da decisione educativa. “Le scuole non devono essere utilizzate per fare politica,” ha dichiarato, suggerendo che tali decisioni dovrebbero essere discusse a livello regionale o parlamentare. La sindaca di Pioltello, Ivonne Cosciotti, ha difeso la scelta, dichiarando che è in linea con la decisione dell’anno scorso e ha invitato il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a visitare l'istituto per discutere della questione.