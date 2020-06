Piscina Cozzi, problema tecnico nel giorno di riapertura

Brutta notizia per chi voleva andare a nuotare in centro a Milano nel giorno delle riapertura delle piscine in Lombardia nell'ambito della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Vi informiamo che a causa di un problema tecnico emerso nella notte, non è possibile accedere alla Piscina Cozzi", si legge sulla pagina Facebook di Milanosport, azienda che gestisce la piscina storica in viale Tunisia a Milano. "Ci scusiamo per il disagio - continua il post - I nostri tecnici, assieme a quelli dell'acquedotto sono già a lavoro per ripristinare la situazione. Sarà nostra cura informarvi nelle prossime ore sulla risoluzione del problema. Gli ingressi non fruiti della giornata saranno rimborsati." A quanto si apprende, una grossa tubatura dell'acqua interna all'impianto si e' rotta provocando un allagamento.