Olimpiadi, Salvini: “Pista di bob a Cortina, siamo nei tempi con le opere”

Pista bob Cortina, Salvini: “Nei tempi con le opere”

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, commenta così la presentazione di FS Security Academy, in stazione Centrale a Milano: "Siamo pienamente in tabella di marcia in Lombardia sulle infrastrutture, comprese quelle olimpiche, siamo in linea con i tempi e avremo il ghiaccio sulla pista di Bob a Cortina nella prima settimana di luglio. Siamo pienamente in tabella di marcia – ripete Salvini-, lo dico a chi esplicita dei dubbi ogni tanto, è tutto assolutamente in linea coi tempi". Per quanto riguarda la pista da bob di Cortina "il via con ghiaccio sulla pista nella prima settimana di luglio. Lavorando di buona lena, alla lombarda, si è recuperato parte del tempo passato", ha concluso.