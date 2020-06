Pistola in faccia a Castillejo: rapinato il calciatore del Milan

Il calciatore del Milan Samu Castillejo e' stato rapinato a Milano da due ragazzi che gli hanno puntato una pistola in faccia. Lo ha raccontato lui stesso attraverso una story su Instagram. "Ma a Milano tutto apposto?", e' stato il commento del giocatore spagnolo. La rapina e' avvenuta mentre Castillejo si trovava in auto. I due rapinatori hanno rubato l'orologio che aveva al polso.

Al momento Castillejo non ha presentato nessuna denuncia formale per la rapina, ne' si e' presentato in un commissariato. La questura di Milano - dopo la divulgazione della notizia - si e' messa in contatto con il calciatore, che oggi stesso potra' raccontare i fatti ai poliziotti e sporgere denuncia. Nel frattempo si stanno facendo accertamenti. Pochi giorni fa un altro colpo a segno contro un vip a Milano: l ladri si sono introdotti nell'abitazione di Diletta Leotta rubando beni per 150mila euro.