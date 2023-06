Pnrr e Corte dei Conti, Fontana: "Serve collaborazione tra le parti"

Nel dibattito di attualità riguardante il controllo della Corte dei Conti sul Pnrr, è intervenuto anche Attilio Fontana durante il convegno 'Pnrr il controllo: motore del rilancio del Paese' tenutosi all'Università Cattolica.

Fontana: "Sarebbe opportuna una collaborazione"

Il presidente della Regione Lombardia, intevenuto ad convegno organizzato all'Università Cattolica, ha rimarcato che "forse sarebbe opportuno instaurare una nuova possibile collaborazione più stringente tra l’istituzione e la Corte dei Conti per porre in essere una sorta di controllo preventivo per cercare di capire quali comportamenti sono consentiti e quali da rifuggire". Fontana ha citato come esempio "una grande stringente collaborazione preventiva di Anac" con la Regione su una recente opera infrastrutturale "perché noi eravamo indecisi, non sapevamo quale soluzione fosse la migliore e legittima. Questo ci ha consentito di realizzare quest’opera pubblica coscienti del fatto che si stava andando nella direzione giusta".

Tornando sulla questione tra Governo e Corte dei Conti, Attilio Fontana ha aggiunto che: "I controlli andranno avanti mi sembra che nessuno abbia ritenuto che si dovessero togliere i controlli. Hanno semplicemente sospeso un controllo concomitante che oltretutto era stato introdotto da una norma del 2009 che non era mai stata applicata e che è stato rimesso in essere questa legge del 2020, ma non c’è la volontà di eliminare i controlli". In ogni caso, ha detto "sarebbe opportuno che ci fosse una fattiva collaborazione per risolvere dei dubbi, delle questioni sulle quali la pubblica amministrazione non sa bene cosa fare".