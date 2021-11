Pnrr e piano casa: convegno con Fontana, Mattinzoli e Gelmini

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale Alessandro Mattinzoli, con il ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie Mariastella Gelmini partecipano oggi in mattinata all'auditorium Gaber di Palazzo Pirelli (piazza Duca d'Aosta - Milano) al Convegno 'Sicuro, Verde, Sociale: un nuovo Piano Casa'.

Ai lavori prende parte, in video-collegamento, anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

L'appuntamento trae ispirazione dai contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati all'Edilizia Residenziale Pubblica.

Due sessioni dopo l'apertura affidata a Mattinzoli: la prima con Raffaella Saporito (SDA Bocconi), Massimo Bricocoli (Dipartimento Architettura e Studi Urbani - Politecnico di Milano) e Giuseppe Di Raimondo Metallo (direttore generale assessorato regionale Casa e Housing Sociale). La seconda coinvolgerà Mauro Guerra (presidente ANCI Lombardia), Angelo Sala (presidente ALER Milano), Pierfrancesco Maran (assessore Comune di Milano), Claudia Carzeri (presidente V Commissione Consiglio Regionale Lombardia), Alessandro Maggioni (ACI Abitazione Nazionale), Giordana Ferri (Comitato Nazionale Housing Sociale) e Massimo Balzarini (in rappresentanza di CGIL-CISL-UIL).

In chiusura gli interventi del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e del ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, Mariastella Gelmini. L'accesso all'Auditorium avviene nel rispetto del protocollo anti-Covid ed è richiesto il possesso del Green Pass.