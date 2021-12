Pnrr, Sala: "Milano è in grado di investire un miliardo all'anno"

"Milano è in grado di investire un miliardo all'anno. Ha un track record che dimostra che le sue strutture sono in grado di generare gare, seguire l'evoluzione del percorso, investendo 1 miliardo all'anno. Abbiamo potenzialmente richieste quindi per 5 miliardi. Ci verranno assegnate? Siamo qui oggi per capire quali sono le regole del gioco". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala parlando dei fondi del Pnrr, intervenendo questa mattina nel corso della sesta tappa di 'Italiadomani- Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza', iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare i contenuti e le opportunità del PNRR, a cui hanno preso parte il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) Marco Leonardi e il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti.

Pnnr, Sala: "250 milioni per gli autobus elettrici"

"Per il ricambio degli autobus in elettrici, sappiamo da tempo che c'è una possibilità di assegnazione di fondi per cambiare gli autobus. Milano ha chiamato Roma e Napoli per lavorare su un progetto del genere. Milano ha chiesto 411 milioni, venerdì è arrivata una prima conferma di una prima assegnazione a Milano di 250 milioni". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel corso dell'evento per illustrare i fondi del Pnrr al teatro Strehler. "Passeranno 60 giorni in cui chi vorrà i fondi potrà farlo presente. Non voglio dire che la nostra speranza sia che passati i 60 giorni, nessuno li chieda e lasci a noi più soldi. Però, nella concretezza comperare bus elettrici significa avere bandi aperti coi fornitori, che devi sapere che devi cambiare i depositi, come fare i sistemi di ricarica. Se in un tempo abbastanza limitato una città si rende conto di non poterlo fare, è giusto che il residuo venga assegnato a chi può spendere", ha concluso Sala.

