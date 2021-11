PNRR, Sala: "A Milano progetti definitivi" e porta l'attenzione su tempistica

PNRR, Sala: Il problema? I tempi previ per spendere i fondi

"Noi abbiamo un piano che ha un vantaggio: tutto quello che abbiamo presentato non appartiene al libro dei sogni ma riguarda progetti definitivi": così il sindaco Giuseppe Sala parlando dei fondi del Pnrr al convegno in streaming “Investire Milano” organizzato dal Sole 24 Ore. "Il vero problema del Pnnr sarà spendere in tempi brevi" quindi "io spero che il Governo terrà attenzione a tutto ciò". Il sindaco - riporta Mianews - ha poi riferito: "Stiamo lavorando in queste settimane per prepararci, nel momento in cui avremo fondi come spero, a metterli a terra in tempi molto rapidi e per bene".

"Noi chiediamo 4-5 miliardi", spiega Sala, da usare per il prolungamento delle metropolitane, per andare verso l'elettrificazione totale degli autobus e per investire sul profilo energetico delle abitazioni e sull'edilizia popolare e scolastica. Con una "direttrice chiara ossia la trasformazione ambientale, che può creare tanto lavoro", sottolinea il sindaco.

"Siamo - prosegue - una buona stazione appaltante e dal 2016 la capacità di investimento del Comune è triplicata", ma comunque "la burocrazia riguarda anche noi, stiamo lavorando per prepararci a mettere a terra i fondi in tempi rapidi e per bene".

