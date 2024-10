Poker di Forza Italia a Sesto San Giovanni: vicesindaca, assessore e due consiglieri diventano azzurri

Forza Italia si allarga anche a Sesto San Giovanni. Tra le fila azzurre arrivano la vicesindaca della città Alessandra Aiosa, che ha le deleghe a Commercio e Imprese, l'assessora al Welfare Roberta Pizzochera e due consiglieri comunali, tutti esponenti della lista civica del sindaco Roberto Di Stefano.

I neo azzurri di Sesto: "Supporto a Di Stefano, ma ci rispecchiamo in Forza Italia"

"Abbiamo scelto proprio Forza Italia - spiega Aiosa - perché è il partito in cui, come gruppo, ci sentiamo di più di appartenere. Quando Di Stefano entrò nella Lega, noi lo appoggiammo comunque con la sua lista civica, anche se il nostro riferimento è Forza Italia, dove ci sono tanti amici con cui abbiamo sempre condiviso il percorso e le scelte". Si tratta di "un passaggio politico importante" figlio di "un ragionamento profondo" anche nell'ottica futura "di andare a rinforzare il centro moderato" anche a Sesto San Giovanni, città di quasi 80mila abitanti alle porte di Milano storicamente legata alla sinistra, prima delle vittorie elettorali di Di Stefano.

"La storia moderata e liberale di Forza Italia - aggiunge Pizzochera - è più affine alle nostre caratteristiche. Per questo ritenevamo di fare questo passaggio, riconoscendo comunque Di Stefano come sindaco indiscusso e supportando la sua azione politica. Ci rispecchiamo molto nel linguaggio e nei modi di fare politica di Forza Italia. La nostra non è un'azione che vuole indebolire il sindaco, tutto il contrario. Vogliamo rafforzare la sua azione ed entrando in Forza Italia contiamo di dare ancora più stabilità all'amministrazione".

Sorte: "Forza Italia protagonista nell'ex Stalingrado d'Italia"

Esulta il coordinatore azzurro in Lombardia, il deputato Alessandro Sorte, regista dell'operazione e dei numerosi ingressi in Forza Italia che ci sono stati negli ultimi mesi, come il ritorno di Letizia Moratti e l'arrivo di diversi amministratori locali del territorio: "A Sesto San Giovanni, l’ex Stalingrado d’Italia, la seconda città della provincia di Milano, Forza Italia diventa protagonista, con l’adesione di un vicesindaco, un assessore e due consiglieri comunali. Il nostro radicamento sul territorio continua - commenta Sorte -, ci stiamo rafforzando e stiamo crescendo sempre di più come dimostrano gli ingressi ormai sempre più frequenti di amministratori e nuovi militanti. Altre adesioni sono attese nelle prossime settimane".

Forza Italia verso i congressi comunali

A breve, aggiunge l'azzurro, si svolgeranno i congressi comunali, "utili a strutturare il partito e a rinnovare la nostra classe dirigente sul territorio. Anche i sondaggi ci danno in crescita: siamo sempre più il punto di riferimento di tutti i moderati, liberali, europeisti. Continueremo a lavorare in questa direzione, senza sosta, per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati".