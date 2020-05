Policlinico, si allaga terapia intensiva: pazienti all'ospedale in Fiera

Anche il maltempo pare aver sconfessato Antonio Pesenti, il primario del Policlinico che aveva dichiarato che l'Ospedale in Fiera avrebbe chiuso. Il Policlinico infatti nella nottata è stato allagato dal maltempo, e ha dovuto trasferire in tutta fretta cinque pazienti da una delle terapie intensive, finita sott'acqua. Dove sono stati mandati? All'Ospedale in Fiera, che non solo non chiude, ma che sarà usato come ospedale Covid da qui ai prossimi mesi (se risponderà ai requisiti richiesti dal Governo)

