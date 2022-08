Politiche: i nomi dei papabili deputati milanesi e lombardi

Una rosa di circa un centinaio di candidati, da sottoporre alla direzione nazionale tra l'8 ed il 10 agosto. E' l'elenco stilato dal segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo in vista delle Politiche del 25 settembre. I tempi sono stretti: i partiti devono presentare le loro liste entro il 22 agosto. E non sarà banale perchè entra in vigore il taglio dei parlamentari: i 630 deputati della Camera si riducono a 400, i 315 senatori divengono 200. Ma il Pd conta di eleggere tra Milano e Monza tra i 12 e i 15 rappresentanti da inviare a Roma.

Politiche, le manovre in casa Pd: fiches su Maran, Roggiani e Romano

E' la fotografia scattata dal Corriere della Sera, che riporta anche i nomi più papabili tra i dem. Ci sono Tommaso Nannicini, Lia Quartapelle, Paolo Cova, Matteo Mauri, Franco Mirabelli. Ma è in rampa di lancio anche la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, così come il giovane Paolo Romano, segretario dei Giovani Democratici. E potrebbe tentare il grande salto a Roma anche Pierfrancesco Maran, attualmente al suo secondo mandato come assessore a Palazzo Marino. E' in particolare a lui che si riferivano i consiglieri e assessori milanesi nella lettera inviata ai vertici nazionali per chiedere un maggiore peso di Milano nelle candidature romane.

Allargando lo sguardo alle circoscrizioni lombarde, verso la riconferma Chiara Braga a Lecco, Elena Carnevali a Bergamo, il ministro Lorenzo Guerini a Lodi-Mantova-Cremona. Gianni Girelli alla Camera e Alfredo Bazoli al Senato potrebbero essere le opzioni bresciane. Verso Roma Alessandro Alfieri e Antonio Misiani, ma anche lo stesso Peluffo potrebbe rientrare nella rosa dal collegio di Varese.

Cinque Stelle: alt al terzo mandato. Ecco chi rimane

E' un rebus la rosa dei candidati dei Cinque Stelle, alla luce anche del divieto di un terzo mandato. Potrebbero così giocarsi le loro chance i deputati al primo mandato Riccardo Olgiati e Stefania Mammì, più in bilico Giovanni Currò, la cui moglie Maria Pallini ha fatto armi e bagagli passando nella neonata compagine di Luigi Di Maio.

Candidature, conferme in casa Lega da Salvini in giù

Detto di Pd e pentastellati, la situazione è apparentemente più lineare in casa Lega, dove si dovrebbe puntare alla riconferma degli uscenti. Di chi si tratta? Tra gli altri di Alessandro Morelli, Igor Iezzi, Laura Ravetto, Maria Cristina Cantù, Federica Zanella. Matteo Salvini giocherà in casa a Milano, dovrebbe essere di nuovo della partita anche Massimo Garavaglia, con qualche new entry dalla società civile.

Fratelli d'Italia: anche Tremonti con Santanchè e La Russa

I nomi caldi per Fratelli d'Italia sono quelli di Fabio Raimondo, Stefano Maullu, Sandro Sisler, con le riconferme di Daniela Santanché, Ignazio La Russa, Marco Osnato, Paola Frassinetti e Alessio Butti. Sgomitano anche Andrea Mascaretti e Enrico Marcora. Allargando lo sguardo alla Lombardia, ecco pronti Isabella Rauti, Giulio Tremonti, Lucrezia Mantovani e l'imprenditore Renato Ancorotti.

Forza Italia: idea Gallera a Roma

Forza Italia potrebbe puntare sull'ex assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Con lui Cristina Rossello e Marco Bestetti.