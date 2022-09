Pontida, la Lega si prepara con 200 pullman da tutta Italia

Pontida, la Lega si prepara con 200 pullman

Tutto pronto per lo storico raduno leghista si Pontida. Piu' di 200 pullman gia' prenotati da tutta Italia, una quota che - a pochi giorni dal raduno - supera quella toccata alla vigilia della kermesse di Pontida del 2019. Lo riferisce la Lega. All'epoca, la Lega era reduce dallo storico risultato delle Europee e si presento' con lo slogan "la forza di essere liberi". "Inutile dire che domenica, come da tradizione, in molti raggiungeranno la Bergamasca con mezzi privati, soprattutto dalla Lombardia.



Il partito di Matteo Salvini si ripresenta sul pratone il 18 settembre (inizio dalle ore 10) e si aspetta 'un'edizione da record': ci saranno 38 gazebo (uno per ogni regione piu' varie associazioni) e un maxi palco alto dodici metri e largo 30 con due maxi schermi", prosegue la nota. La scaletta degli interventi sara' definita nelle prossime ore: gia' arrivate oltre 100 richieste di accredito giornalisti, anche dall'estero. Lo slogan della Pontida 2022 sara': "credo nell'Italia e nella Lega". Nel 2020 e nel 2021 il raduno non e' stato organizzato a causa della crisi covid.