Post-Moratti, vicepresidenza in lizza. Gara a tre in Forza Italia. Inside

E ora c'è il nodo della vicepresidenza. Un aspetto poco sottolineato perché Letizia Moratti, con la sua figura, ha occupato tutto lo spazio. Ma se Guido Bertolaso era una sostituzione praticamente fatta, e non da due giorni, ma da settimane, una sostituzione scontata, c'è anche l'altra carica - prevista per legge - da riassegnare. Ovvero quella del o della vicepresidente. Che teoricamente spetta a Forza Italia, che non vi vuole rinunciare. I nomi in lizza non sono tantissimi, considerato che gli azzurri esprimono tre posizioni in giunta. La prima è quella di Fabrizio Sala, che già fu vicepresidente prima di Letizia Moratti. La seconda è quella di Melania Rizzoli, assessore alla formazione, meno presente sul tavolo della politica di trattativa. La terza è quella di Alan Rizzi, passato da consigliere regionale semplice a sottosegretario, poi ad assessore poche settimane fa e infine, adesso, nella rosa dei tre papabili. Per discutere della vicenda è in campo la numero uno Licia Ronzulli. Secondo quanto apprende Affaritaliani.it Milano il momento dell'annuncio ufficiale da parte del presidente Fontana sarà lunedì o martedì, quando cioè Guido Bertolaso arriverà sotto la Madonnina. C'è poi da capire che cambiamenti farà Bertolaso nello staff, e se quindi confermerà il direttore generale Pavesi e il caposegreteria Eugenio Vignati.