Post-pandemia, Sala: "Portare il lavoro ai più bisognosi"

"La cosa che bisognerà cercare di cambiare", dopo la pandemia, "è il fatto di continuare a prendersi cura e sostenere il bisogno, ma noi dovremo trovare delle condizioni per portare il lavoro alle persone più bisognose: vinceremo questa battaglia se riusciremo in qualche formula a portare loro un po' di lavoro. Questo sarà la nostra vittoria, il tema su cui io chiamerò chi, come voi, fa la sua parte da tanto tempo e quindi ha esperienza e conoscenza di questo mondo che è una parte della nostra città, a dare una mano". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo questa mattina alla conferenza stampa in occasione dei 100 anni dell’Opera Cardinal Ferrari.

"Questa pandemia ci cambierà, non è stata un'esperienza da poco, io direi che è normale che ci cambi, ma io spero che alcune cose non le cambi. In particolare questa tradizione straordinaria di Milano nella capacità di lavorare tra istituzioni, volontariato, chi fa del bene, non girarsi mai dall'altra parte e non far mai prevalere l'egoismo. Questi siamo noi. Non credo che cambieranno questi sentimenti positivi. Io ripartirei da questo: dalla conferma di quello che siamo. Da questo punto di vista l'Opera Cardinal Ferrari è un perfetto esempio di essere ambrosiani e milanesi. Il coraggio di far le cose e non mollare mai", ha concluso Sala.