Pregliasco, minacce morte sui social. Fontana: "Clima pesante, serve serenità"

Sui social i leoni di tastiera mi insultano in modo brutale, mi accusano di far parte di qualche complotto, di esser venduto, mi arrivano anche minacce di morte, davvero brutali. Specie con quello che sto dicendo adesso: attenzione a fare la movida e occhio che il virus sta circolando", ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Presidente Anpas. Alla domanda se abbia pensato di denunciare chi lo ha minacciato, il virologo ha risposto "si', perche' si va veramente oltre".

"Apprendo con dispiacere che non solopolitici, ma perfino bravi e competenti medici come il professor Fabrizio Pregliasco, sono oggetto di minacce, anche di morte. La colpa che gli viene rivolta e' quella di dare una corretta informazione su cio' che e' avvenuto in Lombardia e di chiedere ai cittadini comportamenti responsabili. Esprimo la mia piu' sincera e profonda solidarieta' al professore e mi auguro che i responsabili vengano individuati e fermati", ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana."Il mio auspicio - conclude il governatore - e' che Istituzioni, politica e media possano lavorare senza pressioni percontribuire alla creazione di un clima di serenita' di cui hanno bisogno soprattutto i cittadini, ancor piu' quelli lombardi, colpiti in maniera violentissima dalla pandemia. Minacce come quelle rivolte al professor Pregliasco vanno nella direzione opposta e avvelenano il clima".