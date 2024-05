Premierato, Sala: "Convintissimo che sia una riforma sbagliata"

"Io sono convintissimo che sia una riforma sbagliata, credo che il nostro paese debba dire grazie agli ultimi presidenti, che hanno lavorato con grande efficacia, non toglierei nessuno potere al ruolo del presidente della Repubblica". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando del premierato a margine di un evento a Milano. "In piu' - ha aggiunto -, mi fa paura in questo momento il fatto che senza grande dibattito si immagini di modificare la gestione dei poteri dello stato, io sono contrario radicalmente". "Non penso andro'" alla manifestazione a Roma, convocata da Elly Schlein, "avro' da fare in citta', c'e' tanto anche a Milano il 2 giugno, ma sicuramente c'e' la mia solidarieta'