Premio Kihlgren Opera Prima: Jonathan Bazzi presenta FEBBRE

Il giovane Jonathan Bazzi segna il suo esordio letterario con “Febbre”, un romanzo che lascia il segno per il suo stile asciutto, per il suo taglio intimo ma mai vittimistico e per aver raccontato in qualche centinaio di pagine una vita fuori dal comune insieme a quella di una Rozzano anni 90. Proprio questi ingredienti hanno permesso alla sua storia di entrare tra i tre finalisti della 21esima edizione del Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di Milano.

Un premio, questo, che rischierebbe forse di venire assorbito dagli altri riconoscimenti di Bazzi se non fosse per la conseguenza che questa menzione porta. Circa 400 giovani lettori di alcuni licei lombardi, infatti, hanno ora tra le mani la biografia dell’autore e l’hanno letta con interesse in questi mesi difficili nell’attesa di poterlo incontrare dal vivo.

Lunedì 12 ottobre presso il Teatro EDI del centro Barrio’s (Piazza delle Donne Partigiane), Jonathan Bazzi presenterà “Febbre” in un incontro aperto al pubblico. Qui i ragazzi potranno dialogare con l’autore, in un confronto che dalla classica cornice culturale del centro si sposta alla periferia della città.

“E’ sempre emozionante vedere come in questi incontri i giovani riescano a parlare di letteratura in una maniera così fresca e fuori dagli schemi” ha confermato Rosella Milesi, presidente dell’associazione promotrice Amici di Edoardo Onlus. “Gli incontri al Barrio’s sono un’occasione per valorizzare i giovani talenti italiani e per promuovere una lettura critica tra i ragazzi”.

L’incontro, arricchito dalle letture dell’attrice Augusta Gori, si pone all’interno di un calendario che comprende gli altri due finalisti, Adil Bellafquih con “Nel grande vuoto” e Loreta Minutilli con “Elena di Sparta”.

Incontro gratuito. Per ottemperare alle nuove regole sanitarie che impongono un numero limitato di ospiti vi preghiamo di prenotare la vostra partecipazione all'indirizzo lidia.bottani@amicidiedoardo.org. L'evento è disponibile anche in diretta Instagram (barrios_milano) o tramite Zoom all'indirizzo http://bit.ly/febbrebazzi