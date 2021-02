Presidio campo nomadi di via Negrotto, Lega: "Sala venga a vedere il degrado"

Sabato 27 febbraio alle 10:30 la Lega organizzerà un presidio in via Negrotto, a Milano, per denunciare il degrado e l’incuria del campo nomadi e chiederne la chiusura e lo sgombero. Al presidio saranno presenti il Commissario Provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini, l’Onorevole Igor Iezzi e il Capogruppo della Lega in Municipio 8 Enrico Salerani.

“La scorsa settimana – dichiara il Commissario milanese della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini –, durante un sopralluogo del tutto legittimo, i nomadi residenti nel campo hanno tentato di aggredirci. Anche per questo, abbiamo scritto al Sindaco Sala chiedendogli di accompagnarci durante il sopralluogo, per rendersi conto del degrado e dell’incuria che dominano in via Negrotto. Siamo fiduciosi – conclude – del fatto che il Sindaco, o un suo collaboratore, possa venire a toccare con mano una situazione che i cittadini della zona giudicano ormai insostenibile”.