Pressioni per far assumere una amica: nuovo processo per Maroni

Nuovo processo con imputato Roberto Maroni al via: l'ex Governatore lombardo è sotto accusa per induzione indebita e turbativa d'asta perche' a fine 2017 avrebbe indotto l'ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, Guido Bonomelli, co-imputato, a creare una posizione professionale nel team che si occupava della realizzazione della Citta' della Salute a favore di una sua amica, l'architetto Giulia Capel Badino. Sullo sfondo, l'analogo procedimento che ha visto imputato Maroni, accusato in tale sede per presunte pressioni volte a favorire, sempre mentre guidava il Pirellone, una sua ex collaboratrice, Mara Carluccio, che lavorava con lui quando era ministro dell'Interno. Condannato in primo e secondo grado, il verdetto era stato annullato dalla Cassazione. Per questo nuovo procedimento si torna invece in aula il primo febbraio 2021. Secondo le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, coordinate dal pm Polizzi, tra fine 2017 e inizio 2018, Maroni "abusando della sua qualita' di vertice dell'ente regionale nonche' dei suoi poteri", avrebbe fatto "ripetute" pressioni sul dg di Ilspa, "affinche' conferisse un incarico pubblico all'architetto" con il quale sarebbe stato legato da una "relazione affettiva".

Ma il legale di Maroni, Domenico Aiello, non ci sta: "La "Procura di Milano dovrebbe correggere il tiro" dopo la sentenza della Cassazione che, meno di un mese fa, "ha annullato perche' il fatto non sussiste" la condanna, assolvendo Roberto Maroni dall'accusa di aver favorito un'ex collaboratrice, Mara Carluccio, del suo staff al Viminale con un contratto 'pilotato' in Eupolis, ente regionale. "Se un politico si fida di un collaboratore perche' mai non lo deve segnalare?", ha chiosato Aiello