Corona assolto da accuse di calunnia e diffamazione contro Selvaggia Lucarelli

Presunte offese a Selvaggia Lucarelli, Corona assolto a Milano

Fabrizio Corona e' stato assolto dalle accuse di calunnia e diffamazione contro Selvaggia Lucarelli nel processo davanti al giudice della settimana penale del tribunale di Milano Daniela Clemente. L'ex agente fotografico era stato rinviato a giudizio per delle frase offensive pronunciate quando era ospite di una trasmissione televisiva su La7 e anche per due post pubblicati su Instagram. La procura ha chiesto l'assoluzione perche' il fatto non costituisce reato ritenendo le risposte date da Corona nelle tre diverse occasioni una "reazione, una risposta a una critica".

Un lettura opposta e' stata fornito dal legale della giornalista e opinionista tv, Gian Filippo Schiaffino qualificando le parole come "un'offesa di natura sessista". Il difensore Ivano Chiesa, che si e' associato alla richiesta di assoluzione, ritiene che c'e' un limite alla critica "ed e' il rispetto della dignita' degli altri se lo superi, se fai l'odiatrice, preparati che un giorno qualcuno ti dice basta".

Corona, fiducioso nell'assoluzione, non ha assistito alla lettura della sentenza lasciando il tribunale quando il giudice era ancora in camera di consiglio.