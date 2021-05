Prima la vaccinazione, poi le vacanze. Rimettiamo a posto le priorità

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Personalmente continuo a stupirmi di questa questione dei vaccini in vacanza. E non parlo solo della Lombardia, ma di tutte le Regioni. Vediamo un po' quali sono i fatti concreti. C'è stato un anno e mezzo di pandemia, ed è in corso la più grande campagna di sempre a livello vaccinale. Si sta parlando di crisi globale, e alle viste c'è una enorme questione legata ai licenziamenti. Aziende come la Disney, a livello mondiale, chiude tutti i negozi. Ed è solo la prima: altre seguiranno. In tutto questo il dibattito che si sta sviluppando, ed è surreale, è quello sulle seconde vaccinazioni per i 40enni e i 30enni. Cerchiamo di capirci: ad oggi la situazione è in questi termini. Nelle settimane centrali di agosto non ci saranno richiami. E al momento della prima dose direttamente danno l'appuntamento per la seconda. Quindi c'è il tempo di prenotarsi le vacanze consapevolmente. Certo, bisogna aspettare di fare la prima dose. E certo: se il sistema di prenotazione consentirà di fare le cose per bene, è giusto tutelare le vacanze. Però tutto questo non deve far passare in secondo piano il fatto che la cosa più importante è la vaccinazione, non le vacanze. E se dopo 16 mesi di pandemia, con i ristoranti chiusi, le città immobili, le fabbriche moribonde, stiamo pensando al fatto che ci rompe le palle aspettare a prenotare, forse noi siamo parte del problema. E la cosa non è bella.