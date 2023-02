Primarie Pd: Bonaccini-Schlein. In Lombardia 950 seggi

Domenica 26 febbraio si svolgono le Primarie del Partito democratico per l'elezione del Segretario nazionale. Sarà possibile votare dalle 8alle 20 Grazie al contributo di oltre 3mila volontari, in Lombardia saranno allestiti 950 seggi, dislocati in circoli Pd, circoli ACLI, circoli ARCI, nelle sedi di alcune associazioni ma anche in luoghi privati come bar, ristoranti e negozi. E' possibile trovare il proprio seggio - si legge in una nota del Pd lombardo . su www.primariepd2023.it e allo stesso indirizzo i fuorisede, i sedicenni, i diciassettenni e gli stranieri residenti possono preiscriversi per votare nel luogo di residenza entro le ore 12.00 del 24 febbraio. Sulla scheda si troveranno i simboli dei due candidati, "Energia Popolare per Stefano Bonaccini" e "Parte da noi per Elly". Per votare servirà esibire un documento di identità e la tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd sarà richiesto il contributo di 2 euro. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

La sfida tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini

La sfida è dunque tra Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, ed Elly Schlein, che è stata sua vice. Il voto dei tesserati e degli iscritti ha attualmente premiato in tutta Italia, Lombardia compresa, Bonaccini. Con alcune significative eccezioni come Milano e Provincia, dove Schlein è risultata in vantaggio.