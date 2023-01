"Primi in Ue per crescita industriale". Fontana celebra la Lombardia

"Siamo al primo posto in Europa per la crescita industriale. Che orgoglio! Questo dimostra quanta fiducia ci sia nel saper fare lombardo. Ma la Lombardia non si ferma a questo risultato, c'è ancora tanto lavoro da fare per le nostre industrie: dobbiamo semplificare, sburocratizzare e supportare concretamente il mondo produttivo che ci porta a questi grandi traguardi".

Fontana: "Le piccole e medie imprese sono il tessuto sociale e produttivo della nostra Lombardia"

Ricordando sempre che le piccole e medie imprese sono il tessuto sociale e produttivo della nostra Lombardia. Il mio lavoro per essere al fianco dei nostri imprenditori non verrà mai meno". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.