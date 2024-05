Pro Palestina: come sono diverse le tende del Politecnico da quelle in Statale

Non è la Statale: al Politecnico presidio pro-Palestina in accordo con la rettrice

Sono tornate le tende al Politecnico, a un anno della protesta contro il caro-affitti guidata dalla studentessa Ilaria Lamera. E sono le tende del presidio per Gaza istituito in Piazza Leonardo, proprio davanti al rettorato dell'ateneo dal gruppo "Polimi Students for Palestine", che campeggia da una decina di giorni tra il viavai di studenti, frequentatori della Piazza e residenti.

Gli studenti del Politecnico: "Qui non abbiamo rivendicazioni politiche interne"

Sono tornate le tende anche laddove stazionavano un anno fa, col gruppo della Lamera a vigilare, giorno e notte, l'ateneo, sotto gli alberi della piazza. Oggi sono di complemento al principale presidio che staziona sotto l'edificio del rettorato, sotto l'occhio vigile delle statue di Francesco Brioschi e del rettore Giuseppe Colombo che riempiono le due nicchie sulla facciata, silenziosi osservatori di un presidio che, ci dicono gli animatori, ha un solo obiettivo. "Gaza, nient'altro che Gaza. Qui non abbiamo rivendicazioni politiche interne all'ateneo", dicono i ragazzi in presidio. "Il nostro obiettivo è testimoniare la vicinanza a un popolo che soffre" e l'unico striscione rivendicativo riguarda un invito a stoppare la collaborazione triangolare tra PoliMi, Israele e industria delle armi. Richiesta comune a molti dei collettivi.

Politecnico, un presidio concordato con la rettrice

Il dato peculiare di questa manifestazione è che avviene in forma concordata con l'ateneo. La posizione non inganna, di fronte al cuore pulsante degli uffici dell'ateneo, e anche i giovani al presidio confermano. La rettrice Donatella Sciuto è informata, con la struttura dell'ateneo si è concordata la gestione degli spazi e anche le autorità di sicurezza sono state avvisate di una protesta che finora si è mantenuta instradata, corretta e non caotica. Vuoi perché in larga parte coordinata in tal senso, vuoi perché qui gli elementi esterni non sono, come in Statale, partecipanti di un'occupazione, ma garanti della continuità di un presidio che resta attivo "praticamente ventiquattro ore al giorno".

Politecnico, che distanza dalla radicalizzazione delle proteste in Statale

La manifestazione del Politecnico non fa notizia, e a suo modo questa è già una notizia. Emerge la percezione che la radicalizzazione delle proteste in Statale sia stata in parte subita da chi staziona fuori dal PoliMi ribadendo di voler parlare "di Gaza, soltanto di Gaza". E che i giovani dello sparuto gruppetto di Piazza Leonardo si sentano tra l'incudine delle proteste di Festa del Perdono e il martello di una narrazione mediatica a senso unico in larga parte nel contestare la manifestazione, non priva di lati radicali, della Statale. In un certo senso il Politecnico è andato incontro alla volontà di manifestazione degli studenti e ha contribuito a far sì che il presidio di Piazza Leonardo...non facesse notizia. E si inserisse, in fin dei conti, nella dialettica sociale, politica e culturale che contribuisce a valorizzare un ateneo e la sua pluralità. A suo modo, un'eccezione nel contesto dell'attuale mobilitazione che è difficile considerare negativa.