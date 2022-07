Processo Netflix, il pm chiede archiviazione per evasione fiscale

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti di un manager di Netflix, l'unico che era stato iscritto nell'inchiesta che, sul fronte tributario, ha portato a fine maggio scorso il colosso californiano, che distribuisce in streaming film e serie tv a pagamento, a versare al Fisco italiano poco piu' di 55 milioni e 850 mila euro. E a costituire una società in Italia in modo da essere in regola con le tasse.

Decisione dopo che si è chiuso il contenzioso per il periodo ottobre 2015-2019

La decisione di chiedere l'archiviazione per l'unica posizione sul fronte penale è arrivata proprio dopo che si e' chiuso il contenzioso, per il periodo ottobre 2015-2019, tra Netflix e l'Agenzia delle Entrate. Contenzioso scaturito dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, coordinate dall'aggiunto Fabio De Pasquale e dai pm Enrico Pavone e Gaetano Ruta (ora alla Procura europea), e con le quali per la prima volta al mondo era stato contestato ad una societa' l'esistenza di una "stabile organizzazione materiale" basata su infrastrutture tecnologiche costituite, in questo caso, da una rete di 350 server distribuiti in Italia e che hanno consentito lo sviluppo del business dell'impresa estera. Una "stabile organizzazione materiale" diversa da quella 'classica', emersa per i casi Apple, Google o Facebook, che avevano come caratteristica l'esistenza di un team di persone che operava in Italia per conto di un gruppo straniero. Le attivita' del colosso di streaming, invece, stando a quanto ricostruito nell'indagine, erano gestite dalla base olandese, Netflix International, anche per quanto riguardava i clienti italiani e per anni nulla era stato pagato al Fisco.