Processo violenze di capodanno. La difesa della ragazza chiede risarcimento

Si è aperto il primo processo sulle violenze commesse a giovani ragazze la notte di capodanno in piazza Duomo a Milano.

Processo a carico di Abdallah Bouguedra

E' quello a carico di Abdallah Bouguedra, il 21enne torinese accusato dell'aggressione sessuale di gruppo commessa ai danni di una studentessa di 19 anni davanti nell'area tra via Mazzini e il McDonald's. L'episodio al centro del video diventato virale da cui era nata l'inchiesta della Squadra mobile e della procura.

Gli avvocati della giovane chiedono risarcimento non inferiore a centomila euro

Il giovane, agli arresti domiciliari, è comparso nell'aula della quinta sezione penale del tribunale insieme agli avvocati Vinicio Nardo e Stefano Comellini. Nella prima udienza sono stati ammessi dal collegio, presieduto da Luisa Savoia, come parti civili la ragazza, assistita dai legali Silvia Allai e Carlo Pellegri e il Comune di Milano. Gli avvocati della giovane hanno preannunciato la richiesta di una somma non inferiore a centomila di euro di risarcimento per i danni biologici, morali e la compromissione della liberta' di autodeterminazione sessuale