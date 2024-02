Procura di Milano, la pm Pedio alla guida di Lodi

Prende il via la riorganizzazione della Procura della Repubblica di Milano. Con una prima decisione da parte della quinta Commissione del Csm, che all'unanimità ha deciso di promuovere Laura Pedio ponendola alla guida della Procura di Lodi. Chi è Laura Pedio? Oggi alla guida delle inchieste su omidici e rapine, si è occupata di numerose indagini di grande rilevanza. Da quella sulla loggia Ungheria all'affaire Santa Giulia, passando per le indagini su Roberto Formigoni. E, in tempi più recenti, si è occupata anche di Visibilia, la società fondata dall'attuale ministro Daniela Santanchè.

Il restyling delle competenze all'interno della Procura di Milano

Il Csm ha anche nominato Bruna Albertini come nuovo procuratore aggiunto a Milano. Come riporta Il Giornale, l'anno prossimo dovrà invece essere individuato il nuovo capo del pool antimafia. Alessandra Dolci pare infatti candidata alla Procura nazionale. Nel restyling imposto da Marcello Viola anche la competenza sui reati fiscali che passa al pool di corruzione internazionale e il passaggio al pool corruzione dei reati contro l'ambiente e le norme edilizie.