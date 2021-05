Procura: Greco pronto a dimettersi, ma lui smentisce "Non voglio lasciare"

Il procuratore di Milano, Francesco Greco - riporta Il Dubbio - starebbe valutando di dimettersi prima della scadenza naturale del suo mandato, a novembre prossimo. Queste i rumors che arrivano direttamente dal Tribunale di Milano, dove è stata organizzata una raccolta firme tra i pm per chiedere un’assemblea per affrontare i problemi organizzativi dell’ufficio, dal momento che sei sostituti procuratori dal primo giugno lasceranno le funzioni per andare a lavorare per la Procura europea. Già prima del caos che ha investito il Csm in queste giorni si vociferava della possibilità che Greco lasciasse la procura in estate. Quel che è successo dunque potrebbe accelerare i tempi.

Interpellato da Adnkronos, Francesco Greco ha smentito i rumors su sue possibili dimissioni con un "Assolutamento no". Greco ha affermato di essere ala lavoro sulla relazione che dovrà consegnare al Csm, e alla procura generale, per chiarire la vicenda legata ai verbali di Piero Amara, in merito alle rivelazioni sulla presunta loggia Ungheria, che hanno portato a una spaccatura in procura con il pm Paolo Storari che ha consegnato all'allora componente del Consiglio superiore della magistratura i verbali secretati dell'ex avvocato esterno di Eni per denunciare la sospetta inerzia dei vertici milanesi nel fare le indagini sulla ipotetica lista segreta.