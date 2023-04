Programma sulla qualità dell'abitare: il progetto pilota di Aler Milano

Il Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare cosiddetto PINQuA, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nasce con l’obiettivo di riqualificare gli alloggi pubblici, riducendo le difficoltà abitative, risanando le aree più degradate e puntando alla sostenibilità e all’innovazione verde. Si tratta di una nuova gestione dell’edilizia popolare, che sfrutta modelli inclusivi e strumenti utili a garantire il benessere sociale e il decoro urbano.

Il progetto pilota Gratosoglio 2.0 di Aler Milano

A seguito del bando indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, è stata presentata da Aler Milano la proposta il “Progetto Pilota ad alto rendimento” ai sensi dell’art.14 del D.L. 395/2020 – Gratosoglio 2.0. La proposta, articolata su diversi interventi, comprende la riqualificazione energetica degli involucri opachi e trasparenti, nonché retrofit impiantistico e installazione di impianti fotovoltaici per incoraggiare l’autoconsumo collettivo dei fabbricati.

PINQuA: cosa prevede il progetto di Aler Milano

Il progetto prevede una serie di interventi di efficientamento e di ricondizionamento di dieci edifici residenziali, programmando la riqualificazione, l’illuminazione e la sicurezza degli spazi aperti e dei percorsi pedonali all’interno degli edifici. È inoltre in programma la rifunzionalizzazione dell’edificio esistente e la creazione hub di quartiere, la riqualificazione della “Piazza Senza Nome”, la rifunzionalizzazione delle ex portinerie ed il riuso di spazi commerciali dismessi.

Nell’ambito della riqualificazione rientra anche una implementazione dell’illuminazione e della sicurezza degli spazi aperti. Numerosi, dunque, i fabbricati coinvolti da una serie di interventi. In particolare, le opere sono già state avviate in alcuni edifici del quartiere, per i restanti fabbricati l’inizio dei lavori è previsto per il primo semestre 2023. Cogliendo l’importante opportunità concessa dal progetto PINQuA (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) sarà possibile attuare un forte miglioramento della qualità dell’abitare nel quartiere Gratosoglio di Milano, riducendo il degrado presente nelle periferie.