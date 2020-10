Pronto Soccorso presi d'assalto? Ecco l'app che ti dice quanta coda c'è

SALUTILE Pronto Soccorso è l’app di Regione Lombardia con cui è possibile visualizzare su mappa o in elenco i pronto soccorso più vicini, presenti sul territorio lombardo. E' possibile inoltre ricercare le strutture in base al loro grado di affollamento: poco affollato, affollato o sovraffollato (indice NEDOCS). Non solo, si ogni pronto soccorso è possibile: visualizzare il numero dei pazienti in trattamento e in attesa; conoscere il grado di affollamento; localizzare la posizione su mappa ed avviare il navigatore per raggiungerlo.

L’app è gratuita e disponibile per dispositivi con sistema operativo iOS (7.0 o versioni successiove) e Android (5 o versioni successive). Un'app utile soprattutto in questa delicata fase dove la seconda ondata di Covid ha creato affollamenti nei Pronto Soccorso e negli ospedali. Questi i link per scaricarla:

https://apps.apple.com/it/app/salutile-pronto-soccorso/id1048916875

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lispa.siss.app.mobile.salutile.ps&hl=it