PTE-PromotionTrade Exhibition: in Fiera Milano 110 aziende

PTE-PromotionTrade Exhibition, l’evento dedicato a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione, torna da domani a venerdì 27 gennaio a Fiera Milano, Rho con la proposta di oltre 110 aziende e brand da 12 Paesi.La manifestazione è ancora una volta pronta ad accogliere gli operatori - intermediari di settore, agenzie di oggettistica promozionale, agenzie di comunicazione e marketing, stampatori - per presentare il meglio di prodotti, tessili e macchine pronti a soddisfare ogni tipo di esigenza promozionale. Una offerta variegata, ma accomunata da linee guida chiare: sostenibilità, durabilità e unicità.

PTE si svolge in un momento particolarmente favorevole per il mercato: 8 operatori su 10 (rivenditori, importatori, distributori) dichiarano infatti che nel 2023 acquisteranno più prodotti e servizi promozionali, mentre il 60% circa dei manager intervistati, appartenenti ad aziende di diversi settori, dichiara che spenderà di più dello scorso anno in gadget e regalistica aziendale. (Fonte: survey realizzata dalla rivista Promotion, in collaborazione con PTE e con Assoprom).

PTE-PromotionTrade Exhibition: tutti i colori del green

Ampia l’offerta in mostra di proposte green: tanti gli oggetti in plastica o carta riciclate, fibra di grano, sughero, legno, bambù, cuoio rigenerato. Che si tratti di riutilizzo di materiali riciclati e riciclabili o della certificazione di filiere sostenibili, il mondo del gift è oggi sempre più amico dell’ambiente.Dalla matita fatta in carta di giornale che, temperandola, sparge semi di camomilla piantabili, alle agende e taccuini ecocompatibili e profumati, fatti in erba essiccata, dagli accessori tech in legno ai cappellini in rPet, fino agli ombrelli in plastiche biodegradabili: oggi la sostenibilità, sempre più richiesta anche dal cliente finale, è una direzione obbligata per l’intero settore.

Anche il mondo dei tessuti segue lo stesso trend: che si tratti di felpe o t-shirt, teli mare, accessori moda o tessuti per la casa, cresce la ricerca per tessuti e filiere di produzione certificate che impreziosiscono il prodotto e offrono un motivo in più per sceglierlo ed apprezzarlo.

PTE-PromotionTrade Exhibition: in Fiera Milano 110 aziende: caccia al regalo aziendale più originale

A PTE il mondo del gift aziendale si svela a 360 gradi: dai gadget - piccoli oggetti per la casa o materiali per l’ufficio, ma anche accessori per l’automobile, giochi, elettronica - alle proposte tessili, fino ai regali di pregio, pensati per soddisfare ogni esigenza di budget e personalizzabili per ogni ricorrenza.Tra le proposte in mostra si può così trovare la lampada “con gli occhiali”, dalle forme tonde, realizzata in legno e premiata come oggetto di design, agli accessori per la tavola, tra cui spiccano portapane e portavino in fibre naturali, ma anche le penne amiche dell’ambiente realizzate da materiali di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso o con plastiche riciclate.

Fil rouge di tutta la proposta, oltre alla costante attenzione alla sostenibilità, è la maggiore durabilità dell’oggetto: dalla cura della produzione, nel segno del made in, alla ricerca dei materiali.

PTE-PromotionTrade Exhibition: personalizzazione senza confini

Grazie a macchine e a tecniche pensate per lavorare su una gamma sempre più ampia di tessuti e su ogni materiale, PTE permetterà di scoprire come i prodotti possano essere vere e proprie “tele bianche” attraverso cui veicolare il proprio messaggio, il proprio brand o la propria identità, rispondendo alle esigenze di ogni tipo di clientela: dal mondo sportivo al merchandising per concerti, dall’abbigliamento estivo ai grandi eventi.

Dal progetto grafico alla scelta del materiale fino alla stampa, grazie alla capacità di consulenza dei produttori, l’area tech proporrà le più moderne attrezzature ad alta tecnologia di stampa e personalizzazione, in grado di rendere unico ogni tipo di oggetto e tessuto: macchine per ricamo, serigrafia, sublimazione, stampa, ma anche incisione e taglio laser.

A completare l’offerta tecnologica torna anche il PTE Lab, un vero e proprio laboratorio produttivo dove sarà possibile vedere esempi live di personalizzazione tramite tecniche diverse. Un’occasione unica per scoprire nuove macchine e tecniche innovative, ma anche per ibridare idee e scambiare opinioni con i protagonisti della filiera.

L'offerta formativa di PTE-PromotionTrade Exhibition

Tre giorni dedicati alle novità di settore, ma anche una occasione di confronto e aggiornamento professionale. PTE Meet, l’area dedicata alla formazione, ospiterà presentazioni sullo stato dell’arte del mercato e le sue previsioni di crescita, riflessioni sulle competenze professionali, ma anche seminari tecnici che permetteranno di approfondire le tecnologie di personalizzazione.

Il 26 gennaio nell’area si terrà la presentazione della survey sul mercato promozionale, realizzata dalla rivista Promotion, in collaborazione con PTE e con Assoprom e i cui risultati saranno commentati, tra gli altri, da Assoprom.

Pte in semi-contemporaneità con Homi

PTE 2023 conferma la semi-contemporaneità con HOMI, il Salone degli Stili di Vita (che si terrà dal 26 al 29 gennaio 2023), che si svolgerà nei padiglioni limitrofi. Gli specialisti del settore promozionale e della personalizzazione, dunque, anche quest’anno potranno visitare con lo stesso biglietto l’altra manifestazione, ampliando le opportunità di contatto e business e sviluppando nuove sinergie che creeranno una contaminazione positiva di contenuti e idee.

Interessanti momenti di ispirazione potranno derivare dalla proposta di HOMI che aprirà un’ulteriore finestra sugli articoli utilizzabili per le attività promozionali, la regalistica aziendale, le ricorrenze e i concorsi a premi.

L’appuntamento con PTE - PromotionTrade Exhibition è a Fiera Milano, Rho, da domani al 27 gennaio 2023.

https://www.promotiontradeexhibition.it