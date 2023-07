Pulizia della città, i servizi di Amsa promossi dai milanesi

Amsa promossa con una valutazione media del 7,5 (su una scala da 1 a 10). Dalla raccolta rifiuti alla pulizia della città i milanesi si sono espressi positivamente sull’operato di Amsa sul territorio del Comune di Milano: oltre il 95% dei cittadini intervistati si è dichiarato soddisfatto e quasi uno su due (47%) ha dato un voto compreso tra l’8 e il 10. Questi alcuni dei risultati emersi dall’indagine sul grado di soddisfazione dei milanesi in merito ai servizi erogati dall’azienda e presentati ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle principali Associazioni dei consumatori.

L’indagine è stata realizzata attraverso interviste telefoniche su un campione di oltre 4mila persone domiciliate in 40 diversi quartieri del Comune di Milano, per garantire una fotografia nitida di tutto il territorio. Il target per lo studio è costituito da persone maggiorenni che all’interno dei nuclei familiari si occupano più spesso del conferimento dei rifiuti nei cassonetti condominiali, con una quota di interviste riservata a cittadini residenti di nazionalità non italiana e un’altra quota alla fascia di età compresa tra 18 e 44 anni.