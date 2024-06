QS University Ranking, Politecnico di Milano ai vertici. Primo in Italia

Il Politecnico di Milano emerge ancora una volta come la migliore università italiana, scalando di 16 posizioni la precedente classifica. Ha ottenuto il punteggio più alto a livello nazionale per la "Reputazione presso i Datori di Lavoro", posizionandosi al 82° posto a livello Mondiale, in crescita di 17 posti rispetto alla scorsa edizione.

Politecnico di Milano, più alta proporzione di studenti internazionali

Il Polimi è anche l'università con la più alta proporzione di studenti internazionali in Italia, sottolinea il suo impegno per l'interconnessione globale e la diversità. La Sapienza Università di Roma si distingue come la seconda università di punta in Italia, salendo al 132° posto a livello mondiale. La Sapienza ha mostrato una performance notevole nell'indicatore "Rete di Ricerca Internazionale", posizionandosi al 41° posto a livello globale. Inoltre, ha ottenuto un risultato lodevole nell' indicatore "Risultati Occupazionali dei Laureati", piazzandosi al 87°posto, avendo guadagnato quattordici posizioni. Questi risultati evidenziano l'importanza che l'università attribuisce alla ricerca di alto livello e alla preparazione dei laureati per il mercato del lavoro. In terza posizione in Italia, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (133esima a livello mondiale) ha registrato una crescita di ventuno posizioni rispetto all'anno precedente. L'Università di Bologna ha ottenuto un'ottima performance nell'indicatore "Reputazione Accademica", classificandosi al 69° posto a livello globale, in salita di sei posizioni.