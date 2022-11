Qualità della vita, Milano al quinto posto

Milano si conferma al quinto posto nella classifica annuale sulla qualità della vita delle province, stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali). Giunta alla 24ª edizione, la graduatoria celebra, al primo posto, la città di Trento: "Grazie agli eccellenti piazzamenti conquistati in quasi tutti gli ambiti considerati - scrive il quotidiano economico - è nel gruppo di testa in otto dimensioni su nove. Primo caso dall'inizio dell'indagine. Non solo. La provincia rappresenta anche la dinamica che contraddistingue le altre province del Nord-Est, il cui punteggio medio a livello dimensionale eccede il corrispondente punteggio medio nazionale".

Per quanto riguarda le altre province lombarde, bene Como (+30, da 62ª a 32ª).