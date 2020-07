Quarto Oggiaro: uccide vicino durante lite, arrestato a Milano. VIDEO

Quarto Oggiaro: uccide vicino durante lite, arrestato a Milano

Lite tra vicini sfociata in omicidio in zona Quarto Oggiaro a Milano. La polizia e' intervenuta alle 2.45 circa di stanotte in via Trilussa per una lite in un condominio. Un uomo era infatti salito al piano sopra il suo appartamento e ha aggredito una coppia di anziani per poi colpire l'uomo con un coltello da cucina. La vittima e' stata trasportata in gravi condizioni e in arresto cardiaco al Niguarda, dove e' morta dopo un'ora circa. L'aggressore e' stato bloccato dagli agenti della volante e portato in Questura dove e' stato arrestato per omicidio.

L''autore dell'omicidio avvenuto questa notte in via Trilussa a Milano e' un italiano di 46 anni, transessuale: Tommaso Libero Riva, questo il suo nome originario, protagonista anche del film "La casa dell'amore" di Luca Ferri, presentato a fine febbraio alla Berlinale 2020. Il 46enne e' stato poi arrestato nel cortile del palazzo dove sono avvenuti i fatti, per omicidio volontario, con l'accusa di aver accoltellato il vicino. A rimanere ucciso e' stato un italiano di 68 anni con il quale da tempo c'erano dissidi. Ancora sconosciuti i motivi della lite degenerata questa notte intorno alle 2.45. Quando gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima sanguinante, l'aggressore sul posto e l'arma del delitto, il coltello da cucina usato per colpire, ancora sulla scena. Ai fatti inoltre avevano assistito alcuni testimoni. Il 46enne e' stato quindi arrestato in flagranza. La vittima e' morta poco dopo in ospedale. L'omicidio non sarebbe stato premeditato ma sarebbe stato un gesto "d'impulso". E' quanto si apprende da ambienti vicini alle indagini. L'arrestato - da quanto si e' saputo - avrebbe ammesso gia' agli agenti delle volanti del commissariato di zona intervenuti nel palazzo di essere l'autore dell'accoltellamento risultato poi fatale per la vittima, deceduta alle 3.40 all'ospedale Niguarda.