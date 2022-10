Quattro progetti vincitori alla XX edizione di Startcup Lombardia

Anche per questa XX edizione, che si è svolta al 39esimo piano – Belvedere di Palazzo Lombardia, sono stati quattro i progetti vincitori delle quattro diverse categorie: ICT & Services, CleanTech & Energy, Life Sciences & MedTech e Industrial Technologies, a cui va un contributo economico di 25 mila euro ciascuno per supportarne lo sviluppo. Novità 2022, il Premio Speciale Social Impact assegnato a Rehabilia Technologies (che sviluppa dispositivi robotici per una terapia domiciliare, riabilitativa disturbi neuromotori, coinvolgente e personalizzata) “per l’impatto positivo sulla società, le persone e le comunità” e il Premio Speciale Sostenibilità a FiberEUse Tech (che sviluppa un sistema di riciclo meccanico di materiali compositi in vetroresina tramite sistema cyber-fisico), “per l’impatto positivo ad ampio livello su temi ambientali, sociali ed economici”. Ciascuno dei team riceverà un grant di 25 mila euro. Premiato, inoltre, un altro progetto – Cardio Computing, nuovo standard per automatizzare e standardizzare il planning di procedure percutanee cardiovascolari - che, come i vincitori di categoria e del Premio Speciale Sostenibilità, avrà diritto ad accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione, in programma a L’Aquila l’1 e 2 dicembre.

Guidesi: "Chi ha idee innovative trovi in Lombardia le condizioni migliori per svilupparle"

“Da sempre il nostro obiettivo è che chiunque abbia un’idea innovativa trovi in Lombardia le migliori condizioni per poterla sviluppare. Anche attraverso ‘Startcup’ cerchiamo di sostenere e mettere a terra le idee vincenti trasformandole in indotto e possibilità di lavoro. Siamo la Regione leader per numero di startup innovative e vogliamo, non solo continuare a esserlo, ma aumentare il primato per continuare a essere la Casa delle Idee”, ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

Sianesi (PoliHub): "Fondamentale per le startup il ruolo delle università"

“Il ruolo delle università e del trasferimento tecnologico – ha spiegato il presidente di PoliHub, Andrea Sianesi - è fondamentale per le startup. Gli atenei hanno il compito di aumentare il deal flow e di portare il lavoro di ricerca sul mercato, dando la possibilità alle persone di mettersi in gioco. Perché questo sia possibile è necessaria una combinazione di elementi: dall’accesso ai laboratori, all’acquisizione delle competenze di business fino, inevitabilmente, al reperimento delle risorse economiche. Qui è strategico il ruolo non solo delle università ma anche degli incubatori e di iniziative come Startcup Lombardia che consentono alle startup di diventare il driver dell’occupazione futura”. Startcup Lombardia è organizzata da Politecnico di Milano, PoliHub, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, B4i - Bocconi for innovation, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione UniMi.