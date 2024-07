Queens of the Stone Age: a rischio la data agli I-Days di Milano

Queens of the Stone Age: causa malattia salta il concerto previsto per questa sera, venerdì 5 luglio, all'AMA Festival di Bassano del Grappa. E tremano anche i fan che hanno acquistato i biglietti per la data degli I-Days di Milano di sabato 6 luglio. Gli organizzatori hanno postato sui social il seguente messaggio: “Vista la cancellazione della data dei Queens Of The Stone Age prevista questa sera all’AMA Festival a causa di problemi di salute, vi terremo prontamente aggiornati sulla data di domani agli I-Days Milano Coca-Cola 2024”. La band di Josh Homme si dovrebbe esibire come headliner dopo The Vaccines e Royal Blood all'Ippodromo milanese.