Il questionario che viene sottoposto ai pazienti ex Covid

Questionario Covid: domande su cucinare, pulire casa e bucato solo per donne

In un documento di indagine ufficiale della sanità regionale, vengono fatte alcune domande sullo stile di vita delle persone. Le domande su Cucinare, Governare la casa e Biancheria sono riservate alle sole donne. Il questionario fa il giro del web dopo che il documento viene pubblicato sulla pagina di Luca Paladini, portavoce del movimento I Sentinelli di Milano. Si tratta del questionario che viene dato agli ex pazienti in occasione di un controllo post Covid.

Le domande vanno a indagare lo stile di vita dell’ex paziente, andando a verificare la capacità di usare il telefono, fare acquisti e viaggiare sui mezzi pubblici in autonomia e via dicendo. A rendere il documento decisamente anacronistico e discriminatorio il fatto che ci siano domande riservate esclusivamente alle donne che riguardano attività come cucinare, pulire la casa e fare il bucato.

Il modulo, intitolato «Instrumental activities of daily living», è tradotto - riporta Corriere.it - da quello originale americano (MaineHealth) che però non presenta la postilla «solo per le donne».