Quirinale: elezione delegati, pronte cabine per il voto in Consiglio regionale

Quirinale, tutto pronto per l'elezione dei tre delegati lombardi

Sono state installate oggi nell’aula del consiglio regionale della Lombardia le due cabine elettorali dove, domani, i consiglieri del parlamentino lombardo voteranno per eleggere i tre delegati regionali che andranno a Roma per eleggere il nuovo Capo dello Stato. La seduta è convocata dalle ore 10. Le venti Regioni italiane - ricorda Mianews - esprimono complessivamente 58 "grandi elettori” che si aggiungono ai 630 deputati, ai 315 senatori e ai 6 senatori a vita, portando a 1.009 gli elettori del Presidente della Repubblica.

Il Pirellone ha visto scegliere di prassi, come grandi elettori, il presidente della Giunta e il presidente del Consiglio regionale per la maggioranza e, con loro, un rappresentante dell'opposizione, ma non è obbligatorio che i tre delegati siano espressione degli stessi Consigli regionali, l’assemblea può infatti scegliere e votare anche figure esterne. Il voto avviene a scrutinio segreto nelle cabine dedicate. Ogni Consigliere regionale può esprimere fino a due preferenze.

Quirinale, chi saranno i delegati lombardi?

Nel 2015 furono il presidente della Regione Roberto Maroni (Lega) il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo (Ncd) e il Consigliere regionale Pd (allora anche segretario regionale Dem) Alessandro Alfieri, i delegati della Lombardia per l’elezione del Presidente della Repubblica. Lo schema questa volta potrebbe però cambiare per una questione di rappresentanza dei partiti all'interno del centrodestra lombardo, dal momento che, a differenza del passato, gli attuali presidenti di Giunta e Consiglio sono entrambi espressione dello stesso partito, la Lega. Oltre al governatore Attilio Fontana infatti, fa parte del Carroccio anche il presidente dell'Aula Alessandro Fermi, passato a settembre da Forza Italia al partito di Salvini.